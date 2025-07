Chuck Profus, seines Zeichens früherer Schlagzeuger von Agent Steel, lebt nicht mehr. Er wurde lediglich 61 Jahre alt.

Die US-Steel Metal-Veteranen Agent Steel trauern um ein ehemaliges Mitglied. So weilt Chuck Profus, welcher von 1983 bis 1988 sowie noch einmal von 1998 bis 2002 hinter der Schießbude bei der Gruppe aus Los Angeles saß, nicht mehr unter den Lebenden. In Erfahrung gebracht hat den Tod Produzent Rob Hill, der einige Zeit nichts von Profus gehört hatte und deshalb bei ihm zu Hause nach dem Rechten sehen wollte. Dabei fand Hill den Schlagzeuger tot auf dem Boden seines Wohnzimmers. Zur Todesursache liegen noch keine Informationen vor. In einem Statement erinnert sich sich Chucks Schwester Debbie an den einstigen Agent…