Korn befinden sich im Studio, um an einem neuen Album zu arbeiten – und das auf ziemlich besondere Weise.

Wenn Korn nicht gerade in Live-Dingen unterwegs sind, arbeiten Jonathan Davis und Co. an neuem Material. Laut James „Munky“ Shaffer bedienen sich die Nu-Metaller dafür eines recht mühseligen Wegs. Dies gab der Gitarrist im Interview mit Rock Show With Daniel P. Carter während des Download Festivals an. Wie früher... „Wir nehmen alles auf Band auf“, meint Shaffer. „Wir sind alle zusammen im Raum und schwitzen. Das Band läuft. Der Typ im Fenster zeigt uns den Daumen hoch, und wir fangen an zu spielen. Alle sind voll dabei. Und wenn es nicht klappt, spulen wir das Band zurück und machen es…