Das Vorwort der METAL HAMMER-Ausgabe 01/2026 von Chefredakteur Sebastian Kessler über die Titel-Story und weitere große Themen.

Liebe Metalheads, es gehört so fest zu den Dezember­traditionen wie Weihnachten und Silvester: METAL HAMMER blickt zurück und fasst für euch die Höhepunkte des zu Ende gehenden Jahres zusammen. Dazu haben wir unsere zurückliegenden Ausgaben durchgeblättert, Podcasts und Videos gesichtet, die größten Themen des Jahres sortiert und vor allem: uns noch mal alle Alben der vergangenen zwölf Monate durch den Schädel gejagt, um euch die Besten der Besten zu präsentieren. 2025 gab es besonders viele Überraschungen, und somit neben verdienten Helden auch neue Namen an der Spitze manch einer Liste! Alle Ergebnisse des ausführlichsten Metal-Jahresrückblicks der Republik findet ihr im…