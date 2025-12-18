Die Metallica-Mitglieder Kirk Hammett und Robert Trujillo hatten bei einem Konzert in Sydney eine musikalische Überraschung für ihre Fans.

Metallica haben auf ihrer aktuellen Tournee nicht nur eine bombastische Liveshow auf Lager, sondern überraschen ihr Publikum hin und wieder auch mit einem Cover. Am 15. November traten die Thrasher in Sydney, Australien auf und gaben ‘For Those About To Rock (We Salute You)’ von AC/DC und ‘Nice Boys’ von Rose Tattoo zum Besten. Kritzeleien Seit einigen Jahren machen sich Kirk Hammett und Robert Trujillo einen Spaß daraus, Lieder aus verschiedenen Ländern live zu covern. Oft weichen die Songs stark vom klassischen Heavy Metal-Sound der Band ab. Sie nennen diese Cover in der Setlist "Doodles", also Kritzeleien. Die "Doodles" sind…