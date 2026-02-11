Nach über einem Jahr bricht der ehemalige As I Lay Dying-Drummer Nick Pierce sein Schweigen und äußert sich zu seinem Ausstieg.

Im Oktober 2024 gab der damalige As I Lay Dying-Bassist und Klarsänger Ryan Neff seinen Ausstieg bekannt. Dann überschlugen sich die Ereignisse. Nur wenige Tage später quittierten Tourmanager Alex Kendrick, die Gitarristen Ken Susi und Phil Sgrosso sowie Schlagzeuger Nick Pierce ihren Dienst. Die anstehende Europatournee wurde abgesagt. Logisch: Keine Band, keine Tour. Frontmann Tim Lambesis stand beinahe ein Jahr – zumindest öffentlich – alleine da. Ken Susi schrieb damals, dass seine „persönlichen Moralvorstellungen“ auf die Probe gestellt worden seien. Nick Pierce gab an, sich von der Band distanzieren zu wollen, um seine „persönliche Gesundheit und Integrität zu bewahren.“ Nach…