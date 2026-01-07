Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Diamond Dog live in Düsseldorf 08.05.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Diamond Dog

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Parkway Drive müssen das Park Waves-Festival absagen
Parkway Drive
Das diesjährige Park Waves-Festival wird abgesagt. Grund dafür sind die steigenden Kosten in der Musikindustrie.
Parkway Drive mussten am 02.12.2025 eine bedrückende Nachricht kundtun: Das bandeigens organisierte Festival Park Waves wird abgesagt. Die Band lud ein Statement auf Instagram hoch. Zu hohe Kosten Darin heißt es: „Das hier ist eine Nachricht, von der wir nie gedacht hätten, dass wir sie verkünden müssen, und es fällt uns sehr schwer. Park Waves Australien ist abgesagt. Allein das hier zu schreiben, fühlt sich an wie ein Schlag in die Magengrube, aber so sieht es aus: Ein weiteres Festival wird von den steigenden Kosten in unserer Unterhaltungsindustrie zerstört. Es tut weh, ein weiteres Opfer dieses Kapitels der australischen Musikszene…
Weiterlesen
Zur Startseite