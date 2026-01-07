Skindred sind eine Wucht, Konzerte der Waliser ein Energielieferant. Nun kommt das neunte Album. Was treibt Sänger Benji Webbe an?

Während viele Künstler die Übel dieser Zeit und die dunklen Themen in ihrer Musik zu Härte, Düsternis und Wut verarbeiten, setzen Skindred darauf, eine Auszeit zu liefern. Ragga-Metal trifft es grob, es ist ein Stilmix aus Reggae, Ragga, Dancehall, Rock, Pop, Punk und Metal, den die Band um Sänger Benji Webbe seit vielen Jahren zelebriert. Die kürzlich veröffentlichte Single ‘You Got This’ passt da bestens hinein – und liefert einen Vorgeschmack auf das gleichnamige neunte Studioalbum, das am 17. April 2026 erscheinen soll. Die Platte folgt auf das 2023er Erfolgsalbum SMILE, mit dem Skindred Platz zwei der britischen Album-Charts erklommen.…