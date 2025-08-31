Da der Live-Abschied von Ozzy Osbourne unmittelbar bevorsteht, wird jetzt noch einmal alles aus dem Heavy Metal-Veteran rausgeholt.

Der Rummel um den Live-Abschied von Ozzy Osbourne und Black Sabbath nimmt wirklich lustige Züge an. Erst kürzlich gaben der Getränkehersteller Liquid Death und der "Prinz der Dunkelheit" bekannt, dass sie Dosen mit der DNS des Heavy-Metallers verkaufen. Nun legt der 76-Jährige in Kooperation mit einem Schönheitspflegeunternehmen nach — und vertickt bald Kosmetik und Schminke. Zurück zu den Wurzeln Gekriegt haben sie Ozzy Osbourne sicher damit, dass Jolie Beauty wie die Black Sabbath-Ikone auch aus Birmingham stammt. Welche Produkte genau geneigte Käufer in Kürze erwerben können, wird am 9. Juli 2025 auf der Website der Firma bekanntgegeben. Dort findet sich…