Das Live-Geschäft mit Iron Maiden traut sich Nicko McBrain nicht mehr zu. Dennoch wird der Drummer noch in diesem Monat die Bühne rocken.

Nicko McBrain ist zwar immer noch Mitglied von Iron Maiden, tritt allerdings bekanntlich nicht mehr mit den Heavy Metal-Veteranen auf. Nach einem überstandenen Schlaganfall fühlte sich der heute 73-Jährige den Anforderungen von Tourneen nicht mehr vollends gewachsen. Nun zieht es den Schlagzeuger allerdings wieder auf die Bühne — jedoch nicht mit den Eisernen Jungfrauen. Vielmehr handelt es sich um Titanium Tart (der eigenen Band von Nicko McBrain), mit der er an vier Terminen in Florida (wo sich der Musiker niedergelassen hat) immerhin Musik von Iron Maiden zu Gehör bringt. Zusammen mit Bassist Rob Stokes, Keyboarder Eldad Kira, Sänger Paolo Velazquez…