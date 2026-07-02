Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 26.06. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Nunslaughter und Shane Embury.

The Pretty Reckless Wie die bisherigen Scheiben lebt auch DEAR GOD vom Abwechslungsreichtum – zwischen Heavy Rock, Grunge und Liedermachernummer ist alles möglich. (Hier weiterlesen) Masterplan Tatsächlich hätte METALMORPHOSIS in dieser Form unmittelbar nach MASTERPLAN erscheinen können. (Hier weiterlesen) Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Juliausgabe. *** Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle…