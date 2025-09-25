Helloween wurden METAL HAMMER-Soundcheck-Sieger und konnten unter anderem Green Carnation, Nailed To Obscurity und Deftones auf die Plätze verweisen.

Wir präsentieren: Der Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Septemberausgabe: GIANTS & MONSTERS von Helloween! Das Album des Monats September 2025 stellen Helloween. Sie setzten sich mit einem Schnitt von 4,67 durch und können es sich nun auf dem Soundcheck-Thron des METAL HAMMER gemütlich machen. >> Lest hier das komplette Review zu GIANTS & MONSTERS von Helloween << *** Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop/einzelhefte *** Hört in unserer YouTube-Playlist die Top 10 des METAL HAMMER-Soundchecks der Septemberausgabe 2025! *** Bestell dir jetzt und nur für kurze Zeit 3 Hefte…