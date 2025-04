Metallica haben die Ehre, Black Sabbath diesen Juni bei ihrem letzten Konzert zu begleiten. Für Kirk Hammett eine Chance, sich bei den Briten zu bedanken.

Black Sabbath sagen auf Wiedersehen. Ozzy & Co. werden im Juni auf dem "Back To The Beginning"-Festival ein letztes Mal auftreten. Mit dabei sind unter anderem die Jungs von Metallica. Eine einmalige Gelegenheit für die Band, wie Gitarrist Kirk Hammett im Interview mit Heavy Consequence erklärt. Begründer des Heavy Metal „Es ist eine einzigartige Gelegenheit, sich bei Ozzy, Tony [Iommi], Geezer [Butler] und Bill [Ward] zu bedanken, denn sie haben die verdammten Regeln für dieses Genre geschrieben. Sie haben es entwickelt und ausgefeilt, sodass wir das, was sie getan haben, als Sprungbrett nutzen konnten", erklärt Hammett. „Ohne diese vier Jungs…