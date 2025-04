Savatage kehren dieses Jahr nach langer Pause zurück auf die Bühnen Europas. Jetzt erklärt Gründungsmitglied Jon Oliva, warum er zu Hause bleiben muss.

Was wären Savatage ohne Jon Oliva? Das werden Fans der amerikanischen Heavy Metal-Band bald herausfinden. Denn der Sänger und Keyboarder wird aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes leider nicht bei Savatages kommender Tournee dabei sein. In einem Interview mit dem brasilianischen Musikjournalist Marcelo Vieira spricht Oliva über seinen Unfall und Savatages kommendes Album. Der schicksalhafte Tag 2023 erlitt Jon Oliva einen dreifachen Bruch des T7-Wirbels, aufgrund dessen der Sänger bis heute auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Außerdem wurden bei ihm Multiple Sklerose und die Ménière-Krankheit diagnostiziert, was seinen Gesundheitszustand weiter verschlechterte. Im Interview erklärt Oliva, dass seine Verletzungen ihn noch immer stark…