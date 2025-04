Um wie Steel Panther-Gitarrist Satchel über 30 Jahre lang Gitarre zu spielen, gehört eine gewisse Fitness dazu. Mehr dazu verrät er in einem Interview.

Auch wenn Gitarre zu spielen eine Menge Fingermuskulatur erfordert, ist es nicht unbedingt die sportlichste Aktivität auf diesem Planeten - außer, man rennt dabei über eine Bühne und schwitzt im Scheinwerferlicht. Da zum Alltag eines Musikers jedoch in den meisten Fällen mehr Proben als Konzerte gehören, ist ein ausgewogener Lebensstil wichtig, um eine lange Karriere hinzulegen, erzählt Steel Panther-Gitarrist Russ "Satchel" Parrish. In einem Interview mit Gym Rock Crew spricht er genau über dieses Problem. Immerhin startete der Gitarrist 2022 sein viertes Jahrzehnt als Musiker. Seine Taktik scheint also zu funktionieren. "Ich mache Sport, seitdem ich ein Kind war", erzählt…