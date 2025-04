Heute am 14. April feiert das Album-Debut IRON MAIDEN der britischen NWOHM-Helden den 45. Geburtstag. Lest hier eine Hommage an das wegweisende Werk!

Aller Anfang ist schwer. Selbst für Legenden. Bevor es an die eigentlichen Aufnahmen von IRON MAIDEN ging, scheiterten zwei Versuche, dieses Debüt einzuspielen: Der eine Produzent verpasste den anspruchsvollen Musikern einen zu mat- schigen Sound, der andere wollte Steve Harris zwingen, ein Plektrum in die Hand zu nehmen. Beides war für die Band nicht akzeptabel. Und auch mit dem dritten Mann hinter den Reglern wurde man nicht wirklich glücklich: Will Malone fehlte laut Aussage der Band das nötige Feuer, daher nahmen die Musiker die Produktion größ- tenteils selbst in die Hand. Bereits auf IRON MAIDEN blubbert der Bass deutlich lauter…