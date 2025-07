Geht es um das kommende Testament-Album, heißt es noch immer: Warten. Auf das Duett mit Floor Jansen müssen Fans auch verzichten.

Die Anhängerschaft von Testament muss sich noch eine Weile gedulden, bis der Nachfolger von TITANS OF CREATION (2020) erscheint. Immerhin sind Chuck Billy und seine Truppe in Live-Dingen viel beschäftigt. Gerade erst haben die Thrasher einige Termine in Nordamerika absolviert. Als Nächstes geht es nach Australien, gefolgt von einer Tournee durch Lateinamerika. Anschließend zieht es Testament für die „Thrash Of The Titans“-Tournee nach Europa. Nur Hörensagen Im Interview mit Scars And Guitars ging es neben der Australien-Tour auch um die neue Platte. Im Gespräch mit Journalist Andrew McKaysmith erklärte Testament-Gitarrist Eric Peterson, in welche Richtung das Album geht. Laut Peterson…