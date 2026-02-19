METAL HAMMER-Mitarbeitende, die in den letzten 12 Monaten (vor oder hinter den Kulissen) regelmäßig für uns im Einsatz waren, blicken auf ihr persönliches Jahr zurück. Dabei stellen wir Songs von Ozzy Osbourne nach.

Die besten Alben 2025: Wardruna BIRNA Eluveitie ÀNV Amorphis BORDERLAND Faun HEX Avatar DON'T GO IN THE FOREST Svartsot PEREGRINUS Der Weg einer Freiheit INNERN Saor AMIDST THE RUINS Wednesday 13 MID DEATH CRISIS The Other ALIENATED Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe.