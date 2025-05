Auch wenn sich Paul Quinn 2023 bei Saxon zurückgezogen hat, so lässt er seine ehemaligen Kollegen nach wie vor an seinen Ideen teilhaben.

Erst im Januar 2024 haben Saxon mit HELL, FIRE AND DAMNATION ihr inzwischen 24. Album veröffentlicht. Nicht lange danach ging es offenbar direkt wieder ans Schreiben neuer Lieder, wie Biff Byford früher dieses Jahr gegenüber FaceCulture darlegte. „Ich habe angefangen, das neue Album zu schreiben — also Texte und Titel. Die Jungs schicken mir bereits jede Menge Ideen“, gab der Sänger an. Hand in Hand In einem neuerlichen Interview mit Gustavo Maiato erklärte Byford, dass zu diesen „Jungs“ noch immer Paul Quinn gehört. Im März 2023 hat der Gitarrist und Mitbegründer „die Entscheidung getroffen, sich vom Tourneeleben mit Saxon zurückzuziehen.“…