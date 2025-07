Klaus Meine und Rudolf Schenker besuchen mit METAL HAMMER die "Hub Of The Scorpions"-Ausstellung am Airport Hannover.

Im März 2025 wurde der Flughafen Hannover mit der 'Rockstage'-Ausstellungseröffnung offiziell zum „Hub Of The Scorpions" erklärt. Wir trafen Klaus Meine und Rudolf Schenker zu einer Zeitstrahlbegehung und ein durch sechs Jahrzehnte Scorpions-Geschichte führendes Schlaglichtergespräch vor Ort. Video: Scorpions in Hannover https://youtu.be/LL1dSo7MHqU