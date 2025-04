Ende letzten Jahres veröffentlichten Linkin Park ihr Album FROM ZERO. Jetzt kündigt die Band neue Musik auf ihren Sozialen Medien an.

Erst vor wenigen Monaten veröffentlichten Linkin Park FROM ZERO, ihr erstes Album nach ihrer Wiedervereinigung 2024. Zum ersten Mal dabei ist Sängerin Emily Armstrong, die die Rolle des verstorbenen Chester Bennington übernimmt. Jetzt gibt die Band bekannt, dass Fans bereits Ende März wieder neue Musik erwarten dürfen. Live im Studio Diese Ankündigung kommt in Form eines Videos, das die Band heute, dem 17. März, auf ihren Sozialen Medien veröffentlichte. Dabei handelt es sich um eine Videoaufnahme aus dem Musikstudio, die Mike Shinoda und Emily Armstrong bei der Aufnahme des neuen Songs ‘Up From The Bottom’ zeigt. In der Beschreibung geben…