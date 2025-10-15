Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 22.08. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Deftones, Signs Of The Swarm und Mob Rules.

Burning Witches Die volle Riff-Gewalt der fünf Hexen entfaltet sich schon nach dem satanisch-sakralen Intro: ‘Soul Eater’ macht seinem Namen alle Ehre und frisst... (Hier weiterlesen) Feuerschwanz Eingängiger als bei ‘Drunken Dragon’ wird es auf der Platte definitiv nicht, obgleich das zupackende ‘Eisenfaust’ und das umwerfende ‘Avalon’ keinesfalls dagegen abstinken. (Hier weiterlesen) Desaster Kein Fan muss sich fragen, ob die kommende Scheibe stilistisch verdaulich sein wird, denn nach neun Alben sollte klar sein, dass auch Album Nummer zehn in eine Kerbe schlägt, die... (Hier weiterlesen) Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL…