Auch 2025 bringen Madball die Rebellion Tour wieder nach Berlin. Dieses Jahr holen sie sich Hilfe von Speed, Guilt Trip, Death Before Dishonor und Lies!.

Neues Jahr, neue "Rebellion Tour" - und auch dieses Jahr bringen die Hardcore-Urgesteine Madball mit Unterstützung von M.A.D. Tourbooking wieder alle aufsteigenden Sterne des Hardcore-Himmels nach Deutschland. Mit Guilt Trip, Speed, Death Before Dishonor und Lies! machen die New Yorker ihrem Auftrag alle Ehre und präsentieren 2025 ein Line-up, das jedem Hardcore-Fan ein breites Grinsen ins Gesicht zaubern sollte. Kein Wunder also, dass es im Astra Kulturhaus ziemlich wild abging, denn Madball & Co. feiern den Tourneebeginn in Berlin mit voller Energie! Lies! Den Auftakt des Abends liefern diesen Donnerstag Lies!. Vor einer bereits früh am Abend halbgefüllten Halle gelingt…