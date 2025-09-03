Toggle menu

Die Verlierer live in Wien 13.09.2025

Adresse:


Künstler: Die Verlierer

Ort:

Bruce Dickinson erläutert Handy-Richtlinie bei Konzerten
Bruce Dickinson mit Iron Maiden live im London Stadium am 28. Juni 2025 in London, England
Bruce Dickinson (Iron Maiden) hat die "Kein Handy"-Empfehlung seiner Band in Zusammenhang mit den Sozialen Medien gebracht.
Iron Maiden eifern auf ihrer aktuellen "Run For Your Lives"-Welttournee bekanntlich Ghost nach, indem sie ihre Fans bitten, während der Auftritte nicht permanent mit dem Handy zu filmen. In einem Interview mit Charlie Kendall von Charlie Kendall's Metalshop erläuterte Frontmann Bruce Dickinson, wie die Aufforderung der Eisernen Jungfrauen mit den Sozialen Medien zusammenhängt. Ein Spur von Narzissmus "Wir haben jetzt die verrückte Sache, wo Leute sich selbst beobachten", argumentiert Bruce Dickinson. "Und TikTok und der ganze Rest. Die Influencer brauchen gar keine Qualifikation, um ein Influencer zu sein, und beeinflussen die Menschen oft mit dummen Meinungen. In dieser verrückten Welt…
