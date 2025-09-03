Bruce Dickinson (Iron Maiden) hat die "Kein Handy"-Empfehlung seiner Band in Zusammenhang mit den Sozialen Medien gebracht.

Iron Maiden eifern auf ihrer aktuellen "Run For Your Lives"-Welttournee bekanntlich Ghost nach, indem sie ihre Fans bitten, während der Auftritte nicht permanent mit dem Handy zu filmen. In einem Interview mit Charlie Kendall von Charlie Kendall's Metalshop erläuterte Frontmann Bruce Dickinson, wie die Aufforderung der Eisernen Jungfrauen mit den Sozialen Medien zusammenhängt. Ein Spur von Narzissmus "Wir haben jetzt die verrückte Sache, wo Leute sich selbst beobachten", argumentiert Bruce Dickinson. "Und TikTok und der ganze Rest. Die Influencer brauchen gar keine Qualifikation, um ein Influencer zu sein, und beeinflussen die Menschen oft mit dummen Meinungen. In dieser verrückten Welt…