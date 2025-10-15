Der frühere Baroness-Schlagzeuger Allen Bickle ist tot — Band-Chef John Baizley und Kylesa-Kollegin Laura Pleasants nehmen Abschied.

Baroness trauern aktuell um ein früheres Band-Mitglied. So hat Original-Drummer Allen Blickle kürzlich das Zeitliche gesegnet. Dies teilte Frontmann, Gitarrist und Mastermind John Baizley über die Sozialen Medien mit. Der Schlagzeuger wurde lediglich 42 Jahre alt. "Es bricht mir das Herz, euch mitzuteilen, dass mein lieber Freund, kreativer Partner und ehemaliger Band-Kollege Allen Bickle vor ein paar Tagen verstorben ist. Ich befinde mich immer noch im Schock, dass es ihn nicht mehr gibt." Keine Schmerzen mehr Blickle trommelte seit 2003 bei Baroness und ist auf den ersten drei Longplayern — dem RED ALBUM (2007), dem BLUE RECORD (2009) sowie YELLOW…