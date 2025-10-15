Soundgarden kommen gut voran mit den Arbeiten am neuen Album, auf dem noch Gesang von Chris Cornell zu hören sein wird.

Chris Cornell hatte vor seinem Tod am 18. Mai 2017 bekanntlich noch einiges neues Material zusammen mit Soundgarden eingesungen. Nun hat sich Schlagzeuger Matt Cameron zu Wort gemeldet und die Neuigkeit überbracht, dass die Band mit den Arbeiten an dem posthumen Album gut vorankommt. Im Gespräch beim Branchenmagazin Billboard zieht der Trommler Zwischenbilanz. Gleichzeitig qualvoll & aufbauend Auf den Status der Produktion angesprochen, weiß der Soundgarden-Trommler zu berichten: "Bislang haben wir noch kein Veröffentlichungsdatum oder irgendetwas festgelegt. Es gibt ein paar verschiedene Denkrichtungen. Eine war: ‚Hey, lasst uns eine Single rausbringen.‘ Ich denke, letztendlich haben wir uns entschieden, dass wir…