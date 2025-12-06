Megadeth feierten das Live-Debüt ihrer erst kürzlich veröffentlichten Single ‘Tipping Point’ in Amsterdam. Fans filmten die Premiere.

Megadeth touren aktuell mit Disturbed, die anlässlich des 25. Geburtstags ihres Debütalbums mit der „The Sickness 25th Anniversary Tour“ durch Europa reisen. Am Dienstag (14. Oktober) feierten Megadeth selbst ein Debüt: Sie spielten ihre am 3. Oktober veröffentlichte Single ‘Tipping Point’ in Amsterdam im Ziggo Dome erstmals live. Fan-Mitschnitte der Bühnenpremiere gibt es unten zu sehen. „Wir bringen bald ein neues Album heraus. Und wir haben eine neue Single, die jetzt draußen ist. Diesen Song werden wir jetzt zum ersten Mal live spielen“, kündigte Dave Mustaine an, bevor die Band mit ‘Tipping Point’ loslegte. Finales Album Anfang nächsten Jahres ‘Tipping…