Death Angel-Frontmann Mark Osegueda erklärt, warum er in den Neunzigern nicht Joey Belladonna als Sänger bei Anthrax beerbt hat.

Im Jahr 1992 stieg Sänger Joey Belladonna bei Anthrax aus. Einen Nachfolger hatte der Rest der Band schnell im Auge: Death Angel-Sänger Mark Osegueda. Im Rahmen des ‘Another Death Angel Xmas Show’-Livestreams erinnerte dieser sich daran zurück, wie einst das Angebot an ihn herangetragen wurde — und warum er den Posten nicht bekam. Suche nach einem neuen Sänger „Als sie sich damals das erste Mal von Joey trennten, lebte ich in New York, und sie riefen mich an. Ich war nicht mehr bei Death Angel, und sie fragten mich, ob ich Interesse hätte“, sagte Mark. „Ich erinnere mich, dass sie…