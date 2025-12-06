1995 veröffentlichten Savatage etwas verfrüht bereits im Oktober ein weihnachtliches Album, dessen Botschaft noch immer tagesaktuell ist.

30 Jahre musikalischer Widerstand gegen den Krieg Am 24. Oktober 1995 veröffentlichten Savatage ihr neuntes Studioalbum DEAD WINTER DEAD. Das Konzeptalbum widmet sich mit erschütternder Klarheit dem Bosnienkrieg, der zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht beendet war. Während viele Power Metal-Bands wie zum Beispiel Blind Guardian in den Neunziger Jahren auf introspektive Themen oder Fantasy-Welten setzten, wagten Savatage den Blick in die Realität - und schufen ein Werk, das musikalisch wie erzählerisch unter die Haut geht. Eine Geschichte zwischen Fronten Die Handlung beginnt 1990, kurz nach dem Fall der Berliner Mauer und dem Zerfall der Sowjetunion. Der junge Serbe…