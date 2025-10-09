Das Euroblast Festival lockt Progressive-Fans aus aller Welt nach Köln, so auch 2025. Hier gibt es alle wichtigen Infos zum Festival!
Datum Das Euroblast Festival findet vom 26. bis zum 28. September 2025 statt. Veranstaltungsort Köln (Deutz), Essigfabrik Adresse: Siegburger Straße 110 50679 Köln www.euroblast.net / instagram.com/euroblast_official Preise & Tickets Tages-Tickets ab 49,- Euro findet ihr hier. Bands In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Hier die bisherigen Band-Bestätigungen: Abbie Falls Baïkal Benthos The Broken Horizon Burden To Atlas Cevret The Dear Hunter Distant Dream Dream State Dvne Esoterica Haken The Intersphere Intervals Isbjörg Ron Minis Necrotted Night Verses No Oath Ron Minis Royal Sorrow Second Horizon Sunborn Tesseract Vianova Voyager Walkways…