Metallica haben einen Chat, in dem sie sich über spaßige Videos mit Bezug zur Band freuen, hat Trommler Lars Ulrich jüngst verraten.

Metallica entfachen so ein großes öffentliches Interesse, dass alle möglichen Aspekte der Gruppe auseinandergenommen werden. So hat man Lars Ulrich zum Beispiel in einem aktuellen Interview mit dem Branchen-Magazin Variety darauf angesprochen, was in den Textnachrichten steht, die sich der Schlagzeuger, Bassist Robert Trujillo sowie die beiden Gitarristen James Hetfield und Kirk Hammett gegenseitig zuschicken. Genießen & wertschätzen Im Grunde passiert dort genau das, was wir Ottonormalmetaller auch über die Server jagen, wie der Metallica-Drummer ausgeplaudert hat. "Wir haben einen Chat, der ausschließlich für die Band ist, und in dem nur die vier Mitglieder sind. Und es gibt definitiv ein paar…