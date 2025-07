Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Helloween, Primal Fear, Till Lindemann sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: A-Z ‘The Remedy’ Adept ‘You’ Alphawhores ‘Bloodsport’ Aversions Crown ‘A Voice From The Outer Dark’ Between The Buried And Me ‘Things We Tell Ourselves In The Dark’ Callejon ‘CBRTRK’ Castle Rat ‘Wizard’ Feuerschwanz ‘Das elfte Gebot’ Front Row Warriors ‘Heartbreaker’ Helloween ‘This Is Tokyo’ King 810 ‘Raindance’ Till Lindemann ‘Und die Engel singen’ Mädhouse ‘Midnite Fever’ Martyr ‘Wrath Of The Fallen’ Motörhead ‘Leavin’ Here’ Motorjesus ‘Return To The Badlands’ Nailed To Obscurity ‘Spirit Corrosion’ Orbit Culture ‘Death Above Life’ Orthodox ‘One Less Body’ (feat. Brann Dailor) Paradise Lost ‘Silence Like The Grave’ Primal Fear…