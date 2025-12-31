Eigentlich galt es als lange unwahrscheinlich, doch Punk-Ikone Henry Rollins hat mit Kumpel Ian MacKaye an neuer Musik gearbeitet.

Es ist schon viele Jahre her, dass Henry Rollins als Musiker aktiv war. Zwar hatte er gelegentliche Gastauftritte, hauptsächlich verdiente sich Rollins in den letzten Jahren jedoch als Moderator, Speaker, Schriftsteller und Schauspieler. In seiner eigenen Radioshow verkündet der einstige Black Flag-Frontmann nun Überraschendes. Alte Freunde „Vor einigen Wochen bin ich nach DC gereist, um an einem großartigen Projekt zu arbeiten“, beginnt Henry Rollins seine Ausführungen. „Ian MacKaye und ich gingen zu den Inner Ear Studios, wo wir vor Jahrzehnten unsere ersten Platten aufgenommen haben. Und dort mischten wir in einer Session vier Songs mit dem großartigen Don Zientara am…