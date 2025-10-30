Nachdem letztes Jahr der Großteil des Line-ups implodierte, fragten sich die Fans, wohin der Weg von Primal Fear künftig führen würde.

METAL HAMMER: Gibt es auf DOMINATION Elemente, die selbst eingefleischte Primal Fear-Fans überraschen könnten? Mat Sinner: Auf jeden Fall. 'Hallucinations' ist beispielsweise ein Instrumentalstück – das gab's in dieser Form bei uns noch nie. Und 'A Tune I Won't Forget' ist ein ruhiger, sehr atmosphärischer Abschluss. Wir wollten bewusst neue Wege gehen. Dass wir aus 25 Songs auswählen konnten, war ein echter Luxus. MH: Im August letzten Jahres haben…