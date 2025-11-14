Endlich wieder Spooky Season! Hier geht es zu unseren Top 10 Metal-Songs, die zu dieser Zeit und insbesondere an Halloween bzw. Samhain nicht fehlen dürfen.

Zu dieser Zeit des Jahres fühlen sich die schaurigen Stücke, die das Metal-Universum in einer Vielzahl für uns bereithält, gleich noch vertrauter an. Anlässlich dessen haben wir euch eine kleine Auswahl an zehn unentbehrlichen Songs zusammengestellt, die auf keiner Herbst-Playlist fehlen dürfen. Ein elementares Kriterium gibt es für unser Listing allerdings: In Vorbereitung auf die dunkelste Periode des Jahres wollen wir der Halloween- bzw. Samhain-Tradition alle Ehre machen und somit bloß auf Titel verweisen, die sich dieser Thematik (wenn auch im entfernteren Sinne) annehmen. Die nebulöse Beziehung zwischen Metal und Okkultismus gilt bekanntlich seit Anbeginn der Historie des Genres zu…