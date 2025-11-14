Toggle menu

Dives live in Wien 03.12.2025

Künstler: Dives

Jay Weinberg teilt kryptische Nachricht
Ex-Slipknot-Drummer Jay Weinberg am 4. Februar 2024 bei der Verleihung der Grammy Awards
Wird es bald Solomusik von Ex-Slipknot-Schlagzeuger Jay Weinberg geben? Ein kryptischer Instagram-Post deutet darauf hin.
Am 10. November lud Jay Weinberg ein Foto auf seinem Instagram-Kanal hoch. In der Bildunterschrift setzt er sich mit der astrologischen Bedeutung eines Datums auseinander. Die kryptische Botschaft dahinter könnte als Ankündigung kommender Projekte verstanden werden. Das Bild, das Weinberg ebenfalls zu seinem Profilbild gemacht hat, ist ein Porträtfoto in schwarz-weiß. Es zeigt den Schlagzeuger bis zu den Schultern. Darauf blickt er ernst in die Kamera. Verfechter von Astrologie? Unter dem Bild schrieb Weinberg: „Ich muss zugeben, dass ich mich noch nicht häufig mit Astrologie auseinandergesetzt habe. Aber vor Kurzem hat mich ein Freund und Kollege, mit dem ich zusammenarbeite,…
