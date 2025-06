Den Mitgliedern von Voivod wurde jüngst eine besondere Ehre zuteil. Überdies ist die Band an der Entwicklung eines Videospiels beteiligt.

Vor Kurzem haben Voivod ein eigenes Videospiel angekündigt, und nun wurde die gesamte Band mit der Ehrendoktorwürde der UQAC (Université du Québec à Chicoutimi) ausgezeichnet. Die UQAC ist eine gemeinnützige öffentliche Hochschule in Chicoutimi, Québec mit einer Zweigstelle in Jonquière. Das wiederum ist die Heimat von Voivod. In memoriam honoris causa In den Sozialen Medien teilt die Band diesen besonderen Moment mit ihren Fans und schreibt dazu: „Mit großem Stolz und voller Rührung haben wir am 26. April 2025 bei der Abschlussfeier die höchste Auszeichnung der Université du Québec à Chicoutimi erhalten: eine Ehrendoktorwürde honoris causa!“ Weiterhin heißt es: „Wir sind…