Am ersten Septemberwochenende begehen in Extremo auf der Loreley ihr 30. Band-Jubiläum. Wir lassen drei Jahrzehnte Gauklertum Revue passieren.

Mittelalter-Metal ist aus der hiesigen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken. Wer genau im Osten Deutschlands zuerst Dudelsäcke mit harten Gitarren vermischte, lässt sich nicht mehr ein­deutig ermitteln. Zu den Vorreitern zählen In Extremo, die aus zwei erst individuell agierenden Formationen ent­stan­den sind. Ende der Achtziger verdingte sich Sänger Michael Rhein in der Rock-Band Noah, bei der auch Bas­sist Kay Lutter immer mal wieder mitmischte. Nach dem Mauerfall ließen viele Fans…