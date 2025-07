Berlin-Reiseführer von Kadavar. Antisemitismusdiskussion um Ghost. Neue Alben von ...And Oceans, Fragments Of Unbecoming u.a.

Back In Black – das Metal-Update Wie großartig diese Ghost-Show war! Trotzdem gab es nach dem Berlin-Konzert heftige Diskussionen: Spielte die Band bei einem Song mit antisemitischen Symbolen? Fans springen Tobias Forge und Co. bei. Wir versuchen, Ruhe in die Kontroverse zu bringen und zu erklären, was dran ist – und was nicht. Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Bury Tomorrow WILL YOU HAUNT ME, WITH THAT SAME PATIENCE Waltari NATIONS’ NEUROSIS ...And Oceans THE REGENERATION ITINERARY Fragments Of Unbecoming DAWNBRINGER: CHAPTER VII – THE AMBER EMPEROR Hörproben…