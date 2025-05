Um ihren 30. Geburtstag mit ihren Fans gebührend feiern zu können, veranstalten In Extremo vom 04. bis zum 06.09.2025 ein Jubiläumsfestival.

In Extremo gehören zu den großen Innovatoren der zeitgenössischen Musikgeschichte: Als erste kombinierte die dadurch zur Legende avancierte Band mittelalterliche Stilelemente mit modernen, harten Rock-Klängen und erfand so ein ganz eigenes, bis dahin unerhörtes Genre. 2025 jährt sich die Gründung von In Extremo zum 30. Mal: Um diesen Anlass mit ihren Fans gebührend feiern zu können, veranstalten die sechs Musiker vom 04. bis zum 06.09.25 ein großes, dreitägiges Jubiläumsfestival auf der Freiluftbühne Loreley. Zahlreiche Freunde und musikalische Wegbegleiter werden mit ihren Auftritten die große Geburtstags-Party bereichern.In Extremo werden an allen drei Tagen als Headliner die jeweiligen Abende beschließen. „Wir sind…