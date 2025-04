Metal erobert (mal wieder) den Eurovision Song Contest. Black Sabbath kehren (kurz) zurück. Avantasia im Interview. Neue Alben von Dirkschneider, Horizon Ignited, Chemicide u.a.

Back In Black – das Metal-Update Abschiede und Aufstiege: Feuerschwanz und From Fall To Spring treten im Halbfinale des ESC-Vorentscheids an – schaffen sie es, Metal ins Finale des Eurovision Song Contest zu bringen? Black Sabbath kommen wieder, um Abschied zu feiern – in welcher Form Ozzy Osbourne daran teilnimmt, scheint noch nicht ganz klar zu sein. Und was hat es mit der Beteiligung von Metallica, Pantera, Slayer, Guns N’ Roses und Co. auf sich? Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Killswitch Engage THIS CONSEQUENCE Horizon Ignited TIDES…