Jeder, der will, kann sich nun dazuschalten beim großen Live-Abschied von Ozzy Osbourne und Black Sabbath am 5. Juli 2025.

Der Live-Abschied von Ozzy Osbourne und Black Sabbath am 5. Juli 2025 in Birmingham wird fraglos eine große Sause — auch wenn der "Prinz der Dunkelheit" nicht dazu in der Lage sein wird, selbst ein ganzes Konzert zu spielen. Immerhin stehen außerdem namhafte Bands wie Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Pantera, Gojira oder Halestorm auf der Bühne. Nun gibt es gute Nachrichten für Fans, die dabei sein wollten, aber keine der raren Eintrittskarten bekommen haben: "Back To The Beginning" ist per Stream verfügbar. Ehrensache Auf www.backtothebeginning.com kann man sich für 26,99 Euro (zuzüglich Steuern und einer Service-Gebühr) ein Streamingticket schießen.…