Der vom Tabletop ‘Drakar Och Demoner’ inspirierte Band-Name legt ein Interesse am Zocken nahe. Vokalist Vilhelm Bladin entpuppt sich als kundiger Nerd.

METAL HAMMER: Was spielst du derzeit oder hast du zuletzt gespielt? Vilhelm Bladin: Letzten Herbst bin ich dank Blizzards 'World Of Warcraft Classic Anniversary' auf den Hypetrain nach Azeroth aufgesprungen. Ein echter Nostalgie-Trip – kaum zu glauben, dass zwanzig Jahre vergangen sind! Ich habe also den Winter damit verbracht, einen Zwergenjäger aufzubauen, und habe kürzlich das Maximum erreicht. Die Frage ist nun, ob ich die Energie habe,…