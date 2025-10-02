Dank eines Polizeiberichts liegen nun weitere Einzelheiten über den Unfall vor, bei dem Ex-Mastodon-Musiker Brent Hinds ums Leben kam.

Brent Hinds kam bekanntlich am 20. August bei einem Motorradunfall ums Leben. Bislang war bekannt, dass eine BMW-Fahrerin dem ehemaligen Mastodon-Lead-Gitarrist auf seiner Harley-Davidson die Vorfahrt nicht gewährte, während sie links abbog. Nun gab es einen Bericht des Atlanta Police Department einzusehen. Schnell gefahren Demnach hat die Lenkerin des BMWs angegeben, sie sei "sicher, dass die Ampel grün" war, als sie abbog. Jedoch gab ein anderer Zeuge an, er habe zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes auf die Ampel geschaut und gesehen, dass sie rot war. Dieser sowie ein weiterer Zeuge sagten, Brent Hinds sei "schnell gefahren", als der Unfall geschah. Des…