Der einstige Manowar-Gitarrist Ross „The Boss“ Friedman ist seiner ALS-Erkrankung erlegen, die erst vor wenigen Wochen bekannt wurde.

Traurige Nachrichten: Ross Friedman alias Ross The Boss ist am 26. März im Alter von 72 Jahren verstorben. Gemeinsam mit Bassist Joey DeMaio gründete er 1980 Manowar. Außerdem wirkte er unter anderem bei The Dictators, der Supergroup Deathdealer, Brain Surgeons und seiner eigenen Ross The Boss-Band. Liebe und Unterstützung Erst im Februar wurde bekannt, dass der Gitarrist an der neurodegenerativen Erkrankung amyotropher Lateralsklerose (kurz ALS) leidet. Im dazugehörigen Statement hieß es: „Die Diagnose folgte auf mehrere Monate, in denen er Symptome hatte, die scheinbar nicht damit in Zusammenhang standen. Diese umfassten Schwäche in seinen Händen und Beinen. Ursprünglich ging man davon…