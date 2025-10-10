Iron Maiden kehren 2026 nach Europa und darüber hinaus zurück, um ihre zweijährige "Run For Your Lives"-Welttournee zum 50. Band-Jubiläum fortzusetzen.

Iron Maiden haben die ersten Termine ihrer umfangreichen Planungen für 2026 bekanntgegeben. Den Auftakt bildet eine Sommertournee durch Europa, bei der die Band vor allem auf Festivals und in Stadien in Ländern und Regionen auftreten wird, die sie 2025 nicht besucht hat. Im darauffolgenden Monat stehen Besuche in vielen anderen Teilen der Welt auf dem Programm, die alle zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden. Keine Iron Maiden-Konzerte 2027 Die ersten Europatermine sind weiter unten aufgeführt. Weitere Festivalheadlinershows werden parallel auf ironmaiden.com von den Festivals selbst bekanntgegeben. Es wird ein arbeitsreiches Jahr werden und daher in der Folge 2027 keine Iron…