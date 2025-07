Vor fünf Jahren veröffentlichten Hatebreed ihr Album WEIGHT OF THE FALSE SELF. Jetzt verspricht Sänger Jamey Jasta schon bald neue Musik.

Fünf Jahre sind mittlerweile vergangen, seit Hatebreed mit ihrem achten Album WEIGHT OF THE FALSE SELF bewiesen, dass sie noch einiges im Tank haben. Seitdem blieb es still um die Band – zumindest im Bereich der neuen Musik. Jetzt sieht es aber aus, als hätte die Hatebreed-Dürre bald ein Ende. In einem Interview mit Into The Necrosphere spricht Frontmann Jamey Jasta über die Arbeit an einem neuen Album und verspricht Fans schon bald die ersten Singles. Ansturm der Labels Wie Jamey Jasta erzählt, scheinen nicht nur die Fans an einem WEIGHT OF THE FALSE SELF-Nachfolger interessiert: „Ich denke, kreativ betrachtet…