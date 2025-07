Paradise Lost haben nach der Trennung von Guido Zima bereits einen neuen Schlagzeuger am Start. Es ist ein alter Bekannter.

Paradise Lost hatten sich kürzlich aus kreativen Gründen von ihrem Trommler Guido Zima Montanarini getrennt. Ein paar Tage später präsentieren die britischen Gothic Metal-Ikonen bereits einen neuen, aber durchaus bekannten Mann fürs Schlagzeug. So kehrt Drummer Jeff Singer in die Band zurück. Der 54-Jährige war schon von 2004 bis 2008 Teil der Band und ist auf den Studioalben PARADISE LOST (2005) und IN REQUIEM (2007) zu hören. Ein alter Bekannter "Als ich den Anruf bekam, bei dem man mich fragte, ob ich wieder für Paradise Lost trommeln würde, war klar, dass die Zeit reif ist und wir dies tatsächlich bewerkstelligen…