Rise Against veröffentlichen bald ihr zehntes Album RICOCHET. Wir haben Frontmann Tim McIlrath für ein paar Grundsatzfragen im Entweder-Oder-Stil abgegriffen.

Seit 25 Jahren sind Rise Against mittlerweile mit politischen Hymnen unterwegs. Belohnt wurde das jüngst mit späten Slots bei Rock am Ring und Rock im Park, die während des Headliners Slipknot ein Ausweichprogramm für alle boten, die mit den Nu Metal-Giganten weniger anzufangen wissen. Bevor die Punk-Band allerdings auf die Bühne trat, hat sich METAL HAMMER Frontmann Tim McIlrath zum Interview geschnappt. Wie steht er zu Clubshows im Vergleich zu Festivals, welche Erfahrung teilt er mit Taylor Swift und was ist eigentlich sein Lieblingsessen? Hier erfahrt ihr es. Steter Kampf 1999 in Chicago gegründet, verschafften sich Rise Against rasch Gehör:…