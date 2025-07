Das Desertfest Berlin 2025 findet im Mai in der Berliner Columbiahalle und dem Columbia Theater statt. Die Spielzeiten sind bekannt, Timetable ist veröffentlicht.

Desertfest Berlin Datum 23. bis 25. Mai 2025 Veranstaltungsort Das Desertfest Berlin wird in der Columbiahalle und dem Columbia Theater in Berlin stattfinden. Adresse: Columbiadamm 13-21 10965 Berlin Preise & Tickets Drei-Tages-Tickets ab 154,90 Euro und Tages-Tickets ab 62,90 Euro gibt es auf der Website des Festivals. Bands Neu hinzugekommende Bands gefettet. 24/7 Diva Heaven Belzebong Bismut Bloodfang Castle Rat Coogans Bluff Darsombra Daufødt The Devil And The Almighty Blues Dinosaur Jr. Dozer Elder Elephant Tree Eyehategod Frankie And The Witch Fingers Green Milk From Planet Orange The Hellacopters Kant Khan Lowrider Margaritas Podridas My Sleeping Karma…