Metallica-Solist Kirk Hammett war großer Grunge-Fan. Seine Anerkennung ging sogar so weit, dass er Nirvana Großes für NEVERMIND prophezeite.

Metal-Musiker waren bekanntlich die Leidtragenden der Grunge-Welle Anfang der Neunziger Jahre. Doch das bedeutet natürlich nicht, dass ausnahmslos alle Stahlschmieder jene Bands des damals neuen Sounds nicht abfeierten. So war zum Beispiel Kirk Hammett von Metallica ein großer Nirvana-Fan. Dies gab der Lockenkopf im Interview beim Rolling Stone Music Now-Podcast zu Protokoll. Fantastischer Kerl "Ich hatte kein Problem mit Grunge", stellt der Metallica-Gniedler klar. "Um ehrlich zu sein habe ich es verdammt noch mal geliebt. Ich hielt es für das Größte. Und viele der Sachen, die in dieser ganzen Phase herauskamen, höre ich mir heute noch an -- wie Nirvana,…